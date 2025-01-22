Yangın faciasında sorumluluk kimde; kanun ve yönetmelik ne diyor?

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de ihmaller ve denetimsizlik nedeniyle meydana gelen yangın faciasında 76 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 51 kişi yaralandı.

Yangının ardından yetkinin Bakanlık’ta mı yoksa Belediye’de mi olduğu sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Kendisi de otel ve turizm şirketi sahibi olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Belediyesi’ni hedef alırken, belediye ise Bakan’ın iddiasını reddederek sorumluluğun Bakanlık’ta olduğunu savundu.

BirGün’e konuyla ilgili konuşan Avukat Serkan Kaya, kanun ve yönetmeliklere göre denetim yetkisinin Bakanlık’ta olduğunu vurguladı.

Tartışmaların ardından mevzuat taraması yaptığını belirten Av. Kaya, Turizm Teşvik Kanunu’nun 30. maddesine dikkat çekti. Kaya, “Turizm Teşvik Kanunu’nun 30’uncu maddesinde denetime dair ‘Belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetimleri, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetimleri ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi Bakanlığa aittir’ ifadeleri yer alıyor. Bu maddede denetim yetkisinin Bakanlık'ta olduğu belirtiliyor” dedi.

Av. Serkan Kaya

“YETKİ BAKANLIK’TA”

“Yönetmeliğe baktığımızda da benzer bir durumla karşılaşıyoruz” diyen Av. Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yönetmeliğin 5’inci maddesi kanundaki ilkeyi tekrar ediyor ve şöyle diyor: ‘Turizm yatırım ve işletmelerinin denetimi, Bakanlık kontrolörleri veya Bakan tarafından görev verilmesi halinde Bakanlık müfettişlerince yapılır.’ Kanunun ayarı da bu yönetmelikle bozuluyor. Yönetmelik denetim işini yapmak ‘turizm kontrolörleri kurulu’ diye bir kurum ihdas etmiş. 6 ila 18. maddeleri arasında da bu kurulun nasıl oluşacağı, kimlerin bu kurulda görev yapabileceği, sınav ve atama usulleri belirlenmiş. Ama bu maddelerin tamamı 2006 yılında yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılmış ve yönetmelik topal ördeğe dönmüş. Sonuç olarak yetki Bakanlık’ta ama bu denetimi yapacak bir organizasyon da yok. Üstelik bu denetimleri yapabilecek belediyelerin de yetkisi yok.”

“İKİ DERS ÇIKARILMALI”

Kaya, söz konusu maddelerin sorumluluğun Bakanlık’ta olduğunu gösterdiğini belirterek, değerlendirmesini şöyle noktaladı:

“Bu faciadan iki ders mutlaka çıkarılmalı. Birincisi denetimin ne kadar önemli olduğunu gördük İkincisi ise kanun yapma tekniği. Gece yarısı kararnameleriyle, torba kanunlarla kanun yapmaya devam edilirse bu facialar devam eder.”