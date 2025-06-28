Yangın faciasında yeni iddianame

HABER MERKEZİ

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinin ardından birleştirme talepli basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralılar açısından bir iddianame daha hazırlandı.

İddianamede isnat edilen eylemlerin uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında yer aldığı ve dosyanın önce uzlaştırma bürosuna gönderildiği kaydedildi. Bunun üzerine müştekilerden bazılarının uzlaşmaya gittiği kaydedilirken uzlaşmaya gitmeyenler adına ise iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere hazırlanan iddianamede olası kastla yaralama suçundan 13 kişinin bir yıldan üç yıla kadar 42 müşteki ve 33 mağdur açısından ayrı cezalandırılması istendi.

İddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Ahmet Demir, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Cemal Özer, Emine Murtezaoğlu Ergül, Emir Aras, Halit Ergül, İrfan Acar, Kadir Özdemir, Kenan Coşkun, Mehmet Salun, Sedat Gülener, Zeki Yılmaz’ın olası kastla yaralama suçundan cezalandırılması talep edildi. Otel yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin asli derecede kusurlu oldukları kaydedildi.

Ayrıca iddianamede, ''Gerçekleşen olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir bir yangın olduğunun, ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesi ile doğrudan ilişkili olduğunun ve illiyet bağının birçok noktadan, birden fazla kere kurulduğu” gerekçeleri sıralandı.

Bu gerekçeler doğrultusunda;

• Otelin işletme belgesini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıkları,

• Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları,

• Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemedikleri,

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları, tespit edilerek birinci derece etkili oldukları vurgulandı.