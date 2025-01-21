Yangın faciasının adresi Grand Kartal Otel'in kurucusu Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Kartalkaya'da onlarca kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasının ardından gözler, otelin sahibinin kim olduğu sorusuna çevrildi. Grand Kartal Otel'i kim inşa etti? Grand Kartal Otel'in kapasitesi ve konaklama ücreti nedir?

MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR?

Mazhar Murtezaoğlu, 1926 yılında Rize'nin Balıkçılar Köyü'nde dünyaya geldi. 1960 yılında Bolu'ya yerleşti.1974 yılında Mazhar Murtezaoğlu, Bolu Dağı’ndaki Koru Motel'i kurdu. Ardından ise Kartalkaya’nın zirvesine Kartal Otel’in ilk binasını kurdu. 1978’de otel ilk defa misafirlerine kapılarını açtı.

GRAND KARTAL OTEL NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?

1998 yılında ise talebin artmasının ardından Grand Kartal Otel’i inşa etti.

Giriş kısmında 8 kat, diğer kısmında ise kot farkından 13 kat olan Grand Kartal Otel'in 61 odası ve 350 yatak kapasitesi bulunuyor. Otelde 3 gecelik konaklama fiyatları ise 100-150 bin lira arasında değişiyor.

MAZHAR MURTEZAOĞLU HAYATTA MI?

Mazhar Murtezaoğlu, 2019'da 93 yaşındayken hayatını kaybetti.

Murtezaoğlu'nun adı Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verildi. Ayrıca, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2008 yılında Murtezaoğlu'naonur ödülü verildi.