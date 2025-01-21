Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel hakkında ne biliniyor?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın faciası yaşandı.

İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Otelin doluluk oranının yüksek olduğu, 12 katlı otelde 234 kişinin konakladığı belirtiliyor.

Otelin arka cephesi yamaç, bu nedenle yangına arka cepheden müdahele edilemediği belirtiliyor.

OTEL HAKKINDA

Yangın faciası yaşanan Grand Kartal Otel, aslen Rizeli olan Mazhar Murtezaoğlu tarafından kuruldu.

Otelin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1960 yılında Bolu’ya gelerek Bolu Dağı Kantini’ni kuran Murtezaoğlu, önce Kartal Otel’i ardından da Grand Kartal Otel’i inşa etti.

İstanbul’a 3, Ankara’ya 2 saat mesafede bulunan Grand Kartal Otel, 1998 yılında hizmete girdi.

Fotoğraf: Grand Kartal Otel

Murtezaoğlu'nun ailesi, Karacasu beldesinde 300 dönümlük bir meşe ormanı içinde "Gazelle Resort & Spa"yı açtı. Bunun "Türkiye’nin en kapsamlı spa oteli" olduğu ifade ediliyor. Öte yandan kayak pistlerinin 1978'de konumlandırıldığı belirtiliyor.

Otelin 1 gece 2 kişilik fiyatı ise 17 bin TL olarak kaydediliyor.