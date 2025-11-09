Yangın faciasının yaşandığı işletmenin önünde eylem: İhmaller sıralandı

6 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetiyle ilgili facianın yaşandığı Kocaeli'deki Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

TMMOB, İSİG Meclisi ve Kocaeli Tabip Odası’nın çağrısıyla saat 14:30’da başlayan eyleme; CHP, DEM Parti, SOL Parti, Emek Partisi, KESK Kocaeli Şubeler Platformu ve Eğitim-Sen’in de aralarında olduğu birçok kurum ve yurttaşlar katıldı.

POLİS ENGELLEDİ, BARİKAT AŞILDI

İş cinayetinin gerçekleştiği iş yeri önünde yapılması planlanan eylem için yurttaşlar biraya geldi ancak polis tarafından iş yeri önüne yürümelerine izin verilmedi.

Bunun üzerine yurttaşlar polis barikatını aştılar. "Katil sermayei işbirlikçi AKP", "Çalışırken ölmek istemiyoruz" sloganları eşliğinde basın açıklamasının gerçekleştirileceği noktaya geldiler.

"İÇERİDE BİR YANGIN TÜPÜ BİLE GÖREMEDİK"

Basın açıklamasında söz alan TMMOB yetkisili Mehmet Ali Elma konuşmasında, “Bu işyerinin yanında kağıt geri dönüşüm atölyesi, çaprazında benzin istasyonu var. burada çok daha ciddi bir endüstriyel kaza yaşanabilirdi. bir kimyasal depolama fabrikasının burada olması kabul edilemez. biz dün yaptığımız gözlemde içeride bir yangın tüpü bile göremedik” ifadelerini kullandı.

"BURASI RAHATSIZ EDİCİ KOKUYLA BİLİNİYOR"

Elma’nın ardından söz alan Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Kenan Cibaroğulları ise, "Burası Dilovası. Burayı halkın çoğunluğu tek bir konuyla anımsıyor: Otobandan geçerken duydukları rahatsızlık verici, yoğun koku. Burada yüzlerce, binlerce insan yaşamaya çalışıyor. Bu dayanılmaz kokuda, alın terleriyle yaşamaya çabalıyorlar. Bu şehirde her gün binlerce hekim yaşatmak için canla başla çabalarken böylesi bir tabloyu kabul etmek mümkün değil. Denetimsizlik yine can aldı. Buna karşı bir araya gelinmediği sürece bu düzen böyle devam edecek" dedi.

Açıklamada söz alan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, şunları söyledi: "Şunun bilinmesi gerekiyor, Türkiye’de örgütsüz işçileri köle koşullarında çalıştırmak AKP iktidarıyla birlikte hızla yayılıyor. Soma, Gayrettepe, Kartalkaya, Ermenek… Saymakla bitiremeyeceğiz katliamları ne yazık ki yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Biz denetimsizlik ve kâr hırsı uğruna her gün ortalama 7 emekçiyi iş cinayetlerinde yitiriyoruz. Bunlar önlenebilir ölümler ancak bu ülkede örgütsüz, kölece bir çalışma düzeni var. Bunu değiştirmek üzere buradayız."

MÜCADELE ÇAĞRISI

Konuşmaların ardından basın açıklamasını ise İSİG Meclisi'nden Elif Yitigin okudu. "İş cinayetlerine ve çocuk işçiliğine karşı mücadeleye" başlığını taşıyan basın açıklamasının tamamı şöyle:

"8 Kasım 2025 saat 09.00 sularında Dilovası’nda kurulu Ravive Kozmetik isimli işyerinde meydana gelen patlama ve ardından meydana gelen yangında 3’ü çocuk 6 kadın işçi hayatını kaybetmiş, biri ağır 5 işçi ise yaralanmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralıların da bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.

Olay yerinde yaptığımız incelemeler ve işyerinin eski çalışanları ve mahalle halkı ile yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgiler bu katliamın göz göre göre yaşandığını göstermektedir.

Yaptığımız incelemelerde ve mahalle sakinleri ve bu işletmede daha önce çalışmış işçiler ile yaptığımız görüşmelerde aşağıdaki uygunsuzlukları gözlemlendi:

Yapının yangına dayanımı olmayan poliüretan paneller ile inşa edildiği,

Yapının konutların arasına ve konutları tehlikeye sokacak kadar yakın inşa edildiği, yakınındaki bazı binaların camlarının kırıldığı bir binanın ise çatısının yandığı görülmüştür.

İşletmenin yaklaşık 50 metre uzağında akaryakıt istsayonu olduğu görülmüştür.

Tek bir çıkışının olduğu ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe” uygun acil kaçış yol ve çıkışlarının sağlanmadığı, çıkış kapısı önünde, kaçışı zorlaştıracak şekilde malzeme ve ekipmanların bulundurulduğu görülmüştür.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte “Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda” yağmurlama sistemi zorunlu olmasına rağmen sözkonusu binada hiçbir yangın tesisatının olmadığı görülmüştür.

Bina içinde yangın söndürme, algılama ve uyarı sistemlerinin olmadığı,

İşyerinin faaliyetlerinin “İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne “ göre çok tehlikeli sınıfta yer almasına rağmen çocukların çalıştırıldığı,

Çalışanlara yeterli eğitim ve ekipmanın sağlanmadığı öğrenilmiştir.

Ayrıca mahalle sakinleri, CİMER’e ve Dilovası Belediyesi’ne işyerini şikayet etmelerine rağmen işletmenin çalışmaya devam ettiğini dile getiriyor.

"TESADÜF DEĞİL"

Güvencesiz ve kayıtdışı işlerde patronların en sık kadın ve çocuk emeğine başvurması tesadüf değil. Bu eşitsizliği yaratan güvencesiz çalışma sistemi kadın ve çocukları merdiven altı işlerde sigortasız düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ediyor. Yoksulluğu, şiddeti kadınlara reva gören sistem kadın ve çocuk emeğini daha çok sömürerek karına kar katmaya devam ediyor. Aile yılı ilan ettikleri 2025 yılı kadınlara işte, sokakta, kampüste ölüm getiriyor.

"İŞKUR'UN YANINDA KAÇAK FABRİKA"

Diğer yandan güvenli ve güvenceli istihdam sağlaması gereken İşkur hizmet binasının hemen yanı başında kaçak, denetimsiz, sigortasız çalıştırma ve çocuk işçilerin çalıştırılması denetimsizliğin ve sömürünün geldiği boyutunu gösteriyor. Bu katliam, resmi makamlarının iddia ettiği gibi bir kaza değil adeta planlanmış bir katliamdır ve biz bu katliama ilk defa tanık olmuyoruz. Daha önce Soma’da, Zonguldak’ta, Ermenekte, Gayrettepe’de Davutpaşa’da, Hendek’te, Amasra’da, Afşin’de, Oba Makarna’da ve saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce katliamda gördüğümüz, denetimsizlik, cezasızlık, sorumsuzluk zincirinin bir sonucudur. Bundan önceki iş cinayetlerinde işverenlerin, denetlemekle yükümlü kurumların, siyasi otoritenin hesap vermemesi yeni katliamların önünü açmaktadır.

İSİG Meclisi verilerine göre sadece Ekim ayında 169, yılın ilk on ayında en az 1737 işçi hayatını kaybetti. Bunların en az 75’i çocuk işçiydi.

Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dilovası Belediyesi’ne, Kocaeli Valiliği’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soruyoruz;

Konutların arasında yanıcı parlayıcı maddeler ile çalışma yapan bir işletmenin faaliyetlerine nasıl izin verilmiştir?

Bu işletmeler bugüne kadar denetlendi mi? Denetlendiyse neden faaliyetleri durdurulmadı?

İşyerinde çocuk işçi çalıştırılmasına neden göz yumuldu?

İşletme için CİMER’e yapılan şikayetlerin gereği neden yerine getirilmedi?

Bu işletmenin çalışma ruhsatı var mı? Varsa bunca eksiğe rağmen neden faaliyeti durdurulmadı? Yok ise ruhsatsız bir işyerinin çalışmasına neden izin verilmiştir?

Bu işyerinin itfaiye raporu var mıdır? Varsa işletme faaliyetlerinin durdurulmasını gerektirecek eksikliklere yer verilmiş midir?

Yanıcı ve parlayıcı maddeleri işleyen ve dopalayan bu işyeri “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamına girmekte midir? Öyle ise bu kapsamda denetlenmiş midir?

İlimizde çok sayıda yanıcı parlayıcı madde depolayan ve işleyen tesis bulunmaktadır. Bu tesisler ne ölçüde denetlenmektedir?

İş cinayetlerinin önlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha etkin ve kapsamlı denetimler yapmasını engelleyen nedir?

Çocuk işçi ölümlerine rağmen MESEM gibi uygulamalar ile çocuk işçilik neden özendirilmekte ve kolaylaştırılmaktadır?

Dilovası’nda yaşanan bu katliamın hesabı sorulana kadar sürecin takipçisi olacacağız, iş cinayetlerinin hesabı sorulana ve iş cinayetlerini önleyecek tedbirler hayata geçirilinceye, çocuk işçilik yasaklanana, insanca çalışma şartları sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Emek ve demokrasiden yana herkesi iş cinayetlerine ve çocuk işçiliğine karşı mücadeleye çağırıyoruz."