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Yangın felaketi yaşanan Grand Kartal Otel'e teşvik verilmiş

Bolu'da gece saatlerinde Grand Kral Otel'de çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'e 2023'te yeni otel yatırım projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik verildiği ortaya çıktı.

Güncel
  • 21.01.2025 10:34
  • Giriş: 21.01.2025 10:34
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:00
Yangın felaketi yaşanan Grand Kartal Otel'e teşvik verilmiş
birgun.net

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında şu ana kadar resmî açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yangının saat 03.30 sularında çıktığı açıklanırken henüz yangının nedeni kesin olarak belirlenmedi.

Yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'e 2023'te teşvik verildiği ortaya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1 Eylül 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında verilen yatırım teşviklerinden Grand Kartal Otel de yararlandı.

Bazı teşvik belgeleri komple yeni otel yatırım projelerine, bazı teşvik belgeleri ise mevcut tesislerde yenilemeyi öngören projelere veriliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre söz konusu 4 aylık sürede komple yeni otel yatırımı teşvike bağlanan 57 tesis arasında Grand Kartal Otel de yer aldı.

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