Yangın merdivenine doğalgaz hattı: Yine KYK yine ihmal

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi de yaralandı.

Türkiye’de infial yaratan yangının ardından gözler, her yıl binlerce kişiyi ağırlayan otellerin yanı sıra yüz binlerce öğrencinin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına çevrildi.

Çok sayıda otelin, gerekli güvenlik şartlarını karşılayamadığı belirlenirken öğrenci yurtlarında gerçekleştirilen teftişler de çarpıcı tabloyu ortaya koydu.

ÇARPICI RAPOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nca Bolu Kartalkaya’daki yangından 14 gün sonra İzmir’de gerçekleştirilen yurt denetimleri, çok sayıda yurdun faaliyet yürütmeye uygun olmadığını gözler önüne serdi.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun BirGün ile paylaştığı teftiş sonuçlarında, “Bu kadarı da olmaz” dedirten ayrıntılar yer aldı.

Bakırlıoğlu’nun paylaştığı bilgiye göre, Türkiye’de infial yaratan Kartalkaya yangınından sonra KYK yurtlarında teftiş yapıldı.

Toplam 2 bin 37 öğrenci kapasiteli İzmir Gazi Ayşe Hanım Yurdu’ndaki teftişler, yurdun konut amaçlı yapılan binada hizmet yürüttüğünü ve öğrenci yurdu faaliyetine uygun olmadığını açığa çıkardı.

Yurdun kaçış merdivenine doğalgaz hattı konulduğu da tespit edildi. Yurt odalarının kapılarının duman sızdırmaz özelliği olmadığı ve kapıların, “Yangına karşı 120 dakika dayanıklı kapı tipi” standardını karşılamadığı öğrenildi.

Yurtta yangın algılama sistemi ve alarm butonlarının olmadığı da teftiş raporunda kayda geçirildi.

Benzer eksikliklerin, aralarında İzmir Karabağlar Erkek Yurdu, Efeler Erkek Yurdu, İzmir Ege Kız Yurdu ve Bornova Kız Yurdu’nun da olduğu çok sayıda öğrenci yurdunda da yaşandığı belirtildi.

CHP’li Bakırlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Bu tespitler, eksiklikler sizlere rapor edildi, yapılması gerekenler rapor edildi. O tarihten bugüne eksikliklerin giderilmesi için hangi adımlar atıldı? Kartalkaya faciası olmasaydı bu denetimler yapılacak mıydı?” diye sordu.