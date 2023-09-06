Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Adıyaman’da, ormanlık alan yakınlarına dökülen ve daha sonra ateşe verilen atık malzemelerden çıkan alevler ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinin Kuzey kısmında yer alan Karadağ Ormanlık alan yakınlarına kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından atık malzemeler dökülerek ateşe verildi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın ormanlık alana sıçramamış oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.