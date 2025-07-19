Yangın riski en yüksek haftaya giriliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Kırıkkale ve Çankırı’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 7 derce üzerine çıkacağını açıklarken, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü yangın riskinin en üst seviyede olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halen ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerine çıkacağı, bölgemiz illerinde aşağıda belirtilen değerlere kadar yükseleceği tahmin edilmektedir" denildi.

Açıklamada; Ankara’nın 37 derece, Bartın’ın 33, Bolu’nun 34, Çankırı’nın 38, Düzce’nin 35, Karabük’ün 37, Kırıkkale’nin 37, Zonguldak’ın 28 derece sıcaklığa çıkacağı kaydedildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yüksek, nemin düşük, yangın riskinin en üst seviyede olduğunu belirtti. Paylaşımda, "Lütfen orman yangınlarına karşı duyarlı olalım. Ateş yakma, izmarit atma, anız yakma, atıkları topla" uyarısında bulunuldu.



Türkiye ormanlarının yüzde 14’nü oluşturuyor

78 milyon hektar yüzölçümü bulunan Türkiye’nin 23,4 milyon hektarlık ormanlık alanı var. Türkiye’nin yüzde 14’lük ormanlık alanını Ankara, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Kırıkkale ve Çankırı oluşturuyor. Batı Karadeniz ormanları sık yağış ve nemli iklimi nedeniyle ormanlar yoğun ve çeşitlidir. Türkiye’nin en eski, doğal ve karışık yayvan ve iğne yapraklı ormanları Batı Karadeniz’de bulunuyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan batı Karadeniz ormanları, birçok endemik bitki ve yaban hayat türünü bünyesinde barındırıyor. Erozyon kontrolü ve su kaynaklarının düzenlenmesinde kilit rol oynayan Batı Karadeniz ormanları, Türkiye’nin odun üretiminde de önemli payı var. Ormancılık, mobilya ve kağıt sanayi bu bölgede yoğunlaşırken, ayrıca ekoturizm açısından büyük potansiyel taşıyor. Türkiye’nin en büyük doğal ormanlarını oluşturan Batı Karadeniz, kayın, meşe, gürgen, ıhlamur, göknar gibi karışık ve yaşlı ağaç türlerini de bünyesinde barındırıyor. Batı Karadeniz ormanları, Avrupa’nın bile sayılı doğal ormanları arasında yer alıyor.