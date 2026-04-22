Yangın riski: Ford, 140 binden fazla aracını geri çağıracak

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford Explorer modellerinde güvenlik riski tespit edildiğini açıkladı. Şirket, 400 binden fazla aracı geri çağıracak.

CNBC-e'de yer alan habere göre NHTSA, araçlarda hasarlı kabloların elektriksel kısa devreye yol açabileceğini ve bu durumun A sütunu bölgesinde yangın riskini artırdığını açıkladı. Yetkililer, bunun yaralanma ya da kaza riskini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Açıklamaya göre güneşlik veya tavan döşemesi (headliner) içindeki kablo demetleri hatalı konumlandırılmış olabilir ya da kullanılan bant kalınlığı olması gerekenden fazla olabilir. Bu durum zamanla kablolarda hasara yol açabiliyor.

Ford bayileri, geri çağırma kapsamında araçlardaki kabloları detaylı şekilde inceleyecek. Gerekli görülmesi halinde hasarlı kablo demetleri değiştirilecek.

Ayrıca araçların gövde kontrol modülü (Body Control Module) yazılımı da güncellenecek. Bu adımın, olası elektriksel sorunların önüne geçmesi hedefleniyor.