Yangın riski her geçen gün artıyor

HABER MERKEZİ

İzmir, Manisa ve Bilecik’te yaşanan orman yangınları kontrol altına alındı.

Göz göre göre gelen yangınlara iktidarın seyirci kalması, bölgelerde büyük tahribatlara neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanan orman yangınları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir’in Seferihisar ve Menderes, Manisa’nın Akhisar, Kula ve Saruhanlı ile Bilecik’in Vezirhan ilçesindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Hatay’ın Antakya ve Manisa’nın Ahmetli ilçelerinde ise büyük oranda kontrol sağlandı, soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.

İzmir’i günlerdir etkileyen yangınlar, beraberinde ekolojik ve ekonomik yıkımı da getirdi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) yetkilileri, özellikle Seferihisar ve Menderes bölgelerini etkileyen yangınların, ciddi habitat kayıplarına neden olduğunu açıkladı. Verilere göre, bölgeye özgü türler yok oldu, yanan tarım, orman ve mera alanlarında yaklaşık 50 bin küçükbaş hayvan doğal beslenme alanlarını kaybetti. 10 bin hektarlık alanı küle çeviren alevler, arıcılık ve zeytincilik faaliyetlerini de olumsuz etkiledi.

YAŞAM ALANLARI KAYBOLDU

İZPA Genel Müdür Vekili Aykut Uçar, Menderes ve Seferihisar’daki bölgelerin önemli tarım havzalarından biri olduğunu aktarararak şunları söyledi: "Karakoç ve Orhanlı dereleri ekolojik ünitelerinin batı ve doğu yamaçları yandı. Sadece orman alanları değil, tarım alanlarını da kaybettik. Bu alanlarda hurma zeytini dediğimiz özellikle Karaburun ve bu bölgede yetişen hurma zeytinlikleri zarar gördü. Ancak orman yangınlarından en fazla hayvancılık etkilendi. 50 bin kadar küçükbaş hayvanın yangından etkilendiğini tahmin ediyoruz.” Hurma zeytin, meyve ve sebze bahçelerinin de yangından etkilendiğini belirten Uçar, “Bu alanların hızlıca onarılarak yeniden doğaya ve köylüye kazandırılması büyük önem taşıyor" dedi.

İZPA Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Özkan ise orman yangınlarının yüzde 87’sinin insan kaynaklı olduğunu belirtti ve şunları aktardı: "Akdeniz Havzası’nda iklim koşulları bizim lehimize çalışmıyor. İzmir’de yağışlar yüzde 45 oranında azaldı, havzalardaki su kaynakları neredeyse tükendi ve haziran ayında hiç yağış almadık. Kuraklık, rüzgarın kurutucu etkisi ve düşük nem, yangın riskini ciddi şekilde artırıyor.”

YAŞAM ALANLARI KAYBOLDU

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, "27 Haziran - 1 Temmuz arası yaşadığımız 401 yangının şu anda 399 tanesi söndürüldü. Bugünden itibaren de dikkatli olmamız gereken bir periyottayız. Çünkü meteorolojik risk haritasına göre çarşamba, perşembe, cuma günleri 3 günlük periyotta ciddi manada rüzgar var ülkemizde" dedi.

***

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

AFAD, İzmir ve Bilecik’te orman yangınlarından etkilenen ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan etti. Yangınlarda 297 binada hasar tespit edilirken, 1149 hayvan yaşamını yitirdi. İzmir ve Bilecik’e toplam 60 milyon lira, Manisa’ya ise 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Hasar tespit ve yardım çalışmaları sürüyor.