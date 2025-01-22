Yangın sırasında 12. kattan atlamıştı: Babasıyla konuşurken karar vermiş
Bolu'daki facianın yaşandığı otelde 12'nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, ağır yaralandı. Şahin'in, kararı babasıyla görüntülü konuşma sırasında verdiği öğrenildi.
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayarak ağır yaralanan 25 yaşındaki Şevval Şahin'in aşağıya atlama kararını babasıyla görüntülü konuşurken verdiği öğrenildi.
Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA
Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.