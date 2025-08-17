Yangın söndürüldükçe her gün yenisi başlıyor

HABER MERKEZİ

Yurdun dört yanındaki ormanlık alanlar alevlere teslim oluyor. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi kırsal Suludere Mahallesi yakınındaki ormanda, önceki gün çıkan orman yangını dün de devam etti.

Rüzgârın etkisiyle yayılan alevler, kırsal Akçat ve Safiye Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Akçat Mahallesi’ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Akçat'ın yanı sıra Suludere ile Safiye Mahalleleri de tahliye edildi.

Mersin Anamur-Silifke, Diyarbakır Lice, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Urla yangınları tamamen kontrol altına alındı. Öte yandan Mersin Silifke’de 13 Ağustos’ta başlayan orman yangınına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

BİR GÜN ÖNCE ŞİRKETE ONAY VERİLDİ

Bursa İznik'te önceki gün çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangından bir gün önce Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 84,17 hektarlık ruhsatlı alanın 19,08 hektarlık kısmında kalker ocağı projesi için ÇED onayı aldığı öğrenildi. Konuya ilişkin tartışmalar sürerken söz konusu maden şirketinin kurucusunun ise AKP'li iş insanı Ercan Gürer olduğu öğrenildi. Gürer, AKP'den Yalova Milletvekili aday adayı olmuştu.