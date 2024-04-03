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Yangın tüpü taşıyan hafif ticari araçta 27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 03.04.2024 11:41
  • Giriş: 03.04.2024 11:41
  • Güncelleme: 03.04.2024 11:42
Kaynak: DHA
Yangın tüpü taşıyan hafif ticari araçta 27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

ADANA'da, yangın tüpü taşıyan hafif ticari araçta polisin yaptığı aramada 27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan, uyuşturucudan haberi olmadığını öne süren sürücü Hüseyin B., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yangın tüpü firmasına ait hafif ticari aracı takibe aldı.

Narkotik polisi, il sınırlarına girmesiyle şüpheli olduğu değerlendirilen aracı, etrafını polis araçlarıyla çevirip durdurdu. Araçtan indirilen sürücü Hüseyin B., ters kelepçe yapılıp gözaltına alındı. Narkotik köpeği Hulk’un tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada, aracın bagajındaki boşluklara ve koltuk altlarına gizlenmiş 27,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Emniyete götürülen Hüseyin B., ifadesinde, "Araçtaki yangın tüplerini, belirtilen adrese götürüyordum. Uyuşturucudan haberim yoktu" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

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