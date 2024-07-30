Yangın yerleşim yerine sıçradı, evler zarar gördü

Haber Merkezi

Ülkenin farklı illerinde çıkan orman yangınlarında binlerce hektar kül oldu. Adana’nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda önceki gün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi. Arslanköyü’nde yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını kaydedildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın evlere sıçradı. Yangında 8 evin zarar gördüğü belirtildi. Alevlerin ulaştığı yerleşim yerinde yurttaşlar hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Zeytin bahçesi ve çardağı yanan Ahmet Öz, ‘‘Abim yangının ortasında kaldı. 2 saatte çok hızlı bir şekilde yayıldı. Komşuların evleri yandı, onlara müdahale ettik. Yangın benim 30 dönüm zeytin bahçeme sıçradı dakikalar içinde yandı’’ dedi. Evi yanan Mehmet Öz ise ‘‘Bir anda alevler çevreyi sardı’’ diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ‘‘Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz. Gerekli yardımı yapacağız’’ diye konuştu.

Fotoğraf: İHA

Yangın dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Antalya’nın Serik ilçesindeki Yumaklar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda önceki gün çıkan yangın, dün sabah kontrol altına alındı. Yangında, 81 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü. İzmir Kavacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Maraş Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 18 saat sonra kontrol altına alındı.