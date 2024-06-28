Yangın yerleşim yerlerine ilerledi

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçelerinde yaşanan, 15 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını sonrası Mardin’den yine bir yangın haberi geldi. Mardin’in Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde bilinmeyen bir nedenden örtü yangınları çıktı. Yangınlar rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın, Derik ilçesindeki Kübik kırsal mahallesine doğru ilerlerken köylüler, evlerini terk etmeye başladı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dün gece başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmış şekilde gün boyu sürdü.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda önceki gün çıkan, Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı’nı da etkileyen yangında 43 futbol sahası büyüklüğünde 31 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Urfa’nın Viranşehir ilçesinde ise henüz bilinmeyen nedenle yaşanan anız yangınına müdahale eden 16 yaşındaki İsmail Güneş isimli çocuk yanarak hayatını kaybetti.

SUSTURMAK İSTİYORLAR

Öte yandan Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında bulunan kırsal mahallelerinde 20 Haziran’da meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında köylülerden İbrahim Eren, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin (DEDAŞ) hedefi haline geldiğini söyledi. MA’ya konuşan Eren, DEDAŞ’ın bölgelerine verdiği elektrik ile buzdolabının dahi çalışmadığını belirterek ‘‘Köyde 5-6 evin buzdolapları, derin dondurucuları elektrikten kaynaklı yanmış durumda. Elektrik normalde düşük voltajlı, bir anda verildiğinde de yüksek voltajlı geliyor. Şok dalgası yaratıyor. Olay saatinde de elektrik şok dalgası şeklinde geldi" dedi.