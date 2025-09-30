Giriş / Abone Ol
Yangın ziline basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı

Kayseri'de bir öğrenci okuldaki yangın ziline basınca izdihama neden oldu. Panik halinde dışarı çıkmaya çalışan öğrencilerden 14'ü hafif yaralandı.

Güncel
  • 30.09.2025 16:59
  • Giriş: 30.09.2025 16:59
  • Güncelleme: 30.09.2025 17:01
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kayseri'deki Hikmet Kozan Ortaokulu'nda bir öğrencinin yangın ziline basması sonrasında oluşan izdihamda 14 öğrenci yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Hikmet Kozan Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre bir öğrenci yangın ziline bastı.

Bu sırada binada olan öğrenciler, paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalışınca izdiham yaşandı.

Olayda 14 öğrenci hafif yaralandı.

İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

