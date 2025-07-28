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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.07.2025 14:37
  • Giriş: 28.07.2025 14:37
  • Güncelleme: 28.07.2025 14:38
Kaynak: İHA
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye aracı devrildi, kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Ergani kırsal mahallesi Değirmendere’de ormanlık alanda çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye aracı devrildi. Araçta bulunan H.Ö., F.K ve H.K. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ergani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiye eri H.Ö.’nün ağır yaralandığı, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Ergani - Elazığ kara yolu kazadan dolayı bir süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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