Yangına müdahale eden THK uçağı, Bafa Gölü'ne düştü: 3 personel kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Bafa Gölü'ne düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçakta yer alan 3 personelin kurtarıldığını bildirdi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, kurtarılan 3 personelin genel durumlarının iyi göründüğünü ifade etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Makilikte çıkan yangına müdahale eden söndürme uçağı, Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.

Uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre, söndürme uçağı Türk Hava Kurumu'na ait. Uçaktaki personelin 2'sinin pilot, diğerinin de Orman Genel Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.

Didim'de Bafa Gölü'ne sert iniş yapan yangın söndürme uçağı görüntülendihttps://t.co/NY6G8SRdGQ pic.twitter.com/jtSutUwIR9 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 14, 2024

3 PERSONEL KURTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçakta yer alan 3 personelin kurtarıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yumaklı, "Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" dedi.

Yumaklı, "Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır.



Uçakta görev yapan üç… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 14, 2024

AYDIN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.

Canbolat, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçakta."