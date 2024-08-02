Yangına müdahale ederken uçurumdan düşen itfaiye çalışanı hayatını kaybetti
Sinop'ta, savunma sanayi şirketinin atışlı test faaliyeti sırasında yakındaki ormanda çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybedip, uçurumdan düşen itfaiye çalışanı Kadir Eren Öter hayatını kaybetti.
Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye çalışanı hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.
Müdahale sırasında itfaiye çalışanı 22 yaşındaki Kadir Eren Öter'in arazide yüksekten düşmesi sonucu bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde çıkan yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye personelini kurtarmak için aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde, bugün saat 07.30 sıralarında itfaiye personelinin cansız bedenine ulaşılmıştır."
Öter'in cesedinin otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü öğrenildi.