Yangına müdahale sırasında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti



Antakya ilçesi Maraşboğazı mevkiinde çıkan otluk alan yangını için bölgeye itfaiye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale esnasında Serinyol İtfaiye Grubu personelim Mehmet Aytaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taziye mesajı yayınladı. Söz konusu paylaşımda Başkan Öntürk, “Serinyol İtfaiye Grubu personelimiz Mehmet Aytaş’ın, yangın söndürme görevi sırasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.