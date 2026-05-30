Yangına sadece filolar yetmez

İlayda SORKU

Yaz gelmeden ormanlara giriş yasakları başladı. Valilikler peş peşe ormanlara giriş çıkış yasaklarını duyururken yurttaşlara “dikkatli olun” çağrısı yapıldı. Ancak iklim krizinin etkisiyle sıcaklıkların arttığı, kuraklık sürelerinin uzadığı ve yangın sezonunun büyüdüğü bir dönemde yurdun dört bir yanında yaşanan büyük yangınlar, sorunun yalnızca bireysel ihmalle açıklanamayacağını ortaya koydu.

Yangın riski artarken iktidarın politikası değişmedi. Önleme yerine müdahale, koruma yerine tahsis, planlama yerine “güçlü filo” söylemi öne çıktı.

2021’de Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarından biri yaşandı. Günlerce süren yangınlarda on binlerce hektar orman kül oldu. Köyler boşaltıldı, yaşam alanları yok edildi, yaban hayatı büyük darbe aldı. Aradan geçen yıllara rağmen iktidarın yangın politikası ise değişmedi. Her büyük yangının ardından yeni araçlar açıklandı, hava filosu büyütüldü, “hazırız” mesajları verildi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Mayıs ayının başında yaptığı açıklamada Türkiye’nin “Cumhuriyet tarihinin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine” ulaştığını dile getirdi. Bakanlığa göre yeni sezonda 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA ve 5 bin 600 kara aracı görev yapacak.

VERİLER ORTADA

Ancak OGM verileri başka bir tablo ortaya koydu. Türkiye’de toplam orman alanının yüzde 64’ü birinci ve ikinci derece yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Son 10 yılda 27 bin 332 orman yangını çıktı, 257 bin 622 hektar alan yandı. 2021’de tek başına 139 bin 503 hektar orman kül oldu. 2010 öncesindeki 10 yılda yıllık ortalama yanan alan 7 bin 330 hektardı. Son yıllarda bu rakam yaklaşık 50 bin hektara çıktı. OGM’nin 2026 yılı özel bütçe uygulama talimatı da yangın politikasındaki tercihi ortaya koydu. “Orman Yangınlarıyla Mücadele” kalemine 17 milyar 651 milyon 985 bin TL ayrıldı. Bu kaynağın 10 milyar 28 milyon TL’si Havacılık Dairesi Başkanlığı’na yazıldı. Yangınla mücadele tesisleri için 300 milyon TL, bölgesel yangın tesisleri için 93,5 milyon TL, makine-teçhizat için 70 milyon TL, havacılık merkezli makine-teçhizat için 30 milyon TL ayrıldı. Bütçenin ağırlığı yine uçak, helikopter, tesis ve makinede toplandı. Buna karşın yangını çıkmadan önlemeye dönük başlıklar aynı ağırlıkta görünmedi. Yangın işçilerinin mesleki eğitimi, enerji nakil hatlarının denetimi, orman köylerinde risk azaltma, yangına dirençli yerleşim politikaları ve koruyucu ormancılık için havacılık kadar büyük bütçe kalemleri oluşturulmadı.

81 BİN HEKTAR KÜL

OGM’nin toplam bütçe içindeki payı da yıllar içinde eridi. 2019’da OGM bütçesinin özel bütçeli idareler içindeki oranı yüzde 4,48’di. Bu oran 2024’te yüzde 2,55’e kadar düştü. 2025’te yüzde 3,34’e çıksa da eski seviyesine ulaşamadı. Yangınlar büyürken ormanların yapısı da değişti. Son 10 yılda orman dışı kullanımlar için 340 bin 915 hektarlık alanda 51 bin 409 izin verildi.

Madencilikten enerji projelerine, turizm yatırımlarından altyapı çalışmalarına kadar binlerce proje için ormanlar parçalandı. Yeni yollar açıldı, üretim baskısı arttı, ekosistem zayıflatıldı. Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara’daki yangına hassas ormanlar parçalı hale geldi. Yangınların nedenlerine ilişkin veriler de önleme politikasındaki zayıflığı gösterdi. Son 10 yılda çıkan yangınların yaklaşık yüzde 45’inin nedeni “bilinmeyen” olarak kaydedildi. Enerji nakil hatları ise en yıkıcı nedenlerden biri oldu. Yangınların yalnızca küçük bir bölümü enerji nakil hatlarından çıktı ancak yanan alan bazında pay yüzde 22’ye ulaştı. Son 10 yılda enerji üretim tesisleri ve enerji nakil hatları kaynaklı yangınlarda 55 bin 337 hektar alan zarar gördü. Bakanlık ve OGM “en güçlü filo” söylemini öne çıkarırken hava araçlarına ayrılan kaynak da hızla büyüdü. OGM’nin 2025 faaliyet raporuna göre envanterdeki 9 helikopter, 14 uçak ve 10 İHA’nın yanı sıra kiralanan 81 hava aracı kullanıldı. Bu kiralamalar için 10 milyar 262 milyon TL ödendi. Tarım Orman-İş’in raporuna göre hava filosuna harcanan kaynak 2016’daki 133 milyon TL’den 2024’te 4,6 milyar TL’ye çıktı. Ancak büyüyen filo yangınları durdurmadı. Yalnızca 2025’te 3 bin 224 orman yangını çıktı. Aynı yıl 81 bin 473 hektar alan yandı. Yangına ilk müdahale süresi hedefi 10 dakika olarak konuldu ancak gerçekleşme 11 dakikada kaldı. İlk müdahale ekip sayısında da hedef tutturulamadı. Kara gücü tablosu da aynı çelişkiyi ortaya koydu. OGM’nin 2025 yılı yangın gücü; 25 bin yangınla mücadele personeli, 132 bin gönüllü, 1786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi, 4 bin 796 yangın havuzu ve 776 gözetleme kulesinden oluştu.

Aynı dönemde profesyonel personel açığı sürdü. 2025’te yangın işçisi, arazöz şoförü ve operatör kadroları için 8 bin 500 personel alımı yapıldı. Buna rağmen Tarım Orman-İş, kısa vadede en az 15 bin yangın işçisi, 1500 orman muhafaza memuru ve 1000 orman mühendisi alınması gerektiğini belirtti.

Yangın işçilerinin eğitimi de tartışma konusu oldu. Raporda, yangın işçileri ve arazöz operatörleri için uygulamalı eğitim merkezlerinin yetersiz olduğu belirtildi. 2019’da kapatılan Buca Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi’nin yeniden açılması istendi.

ASIL HAZIRLIK ÖNCESİNDE YAPILMALI

Vehbi Tutmaz - Orman Mühendisi:

Yangın hazırlığında ve yangın sırasında yapılması gerekenler var. Maalesef, bütçenin ve enerjinin çok büyük bir kısmı, “yangın nasıl olsa çıkacak” diye yangın sonrası için yoğunlaştırılmış. Her şeyden önce yangın sayılarının aşağı inmesi şarttır. Şayet bir ülkede yangın sayıları sürekli artış kaydediyorsa, bunlardan mutlaka belli bir kısmının büyük yangınlara, afet haline evrilen yangınlara dönüşmesi kaçınılmazdır. Artık yangınlar sadece ormanları değil, tarımsal alanları, yaşam alanlarını, tehdit etmeye başladı. O halde yangın öncesi önlemleri almak, başka bir ifadeyle yangın sayılarını minimuma indirmek esas hedef olmalı. Türkiye’de bütün iş sanki hava araçlarının sayısına endekslenmiş gibi. Bizim aslında yere gözümüzü dikmemiz lazım. Personelin hem miktarı hem de eğitim durumu itibariyle büyük sorunlar var. Organizasyon, koordinasyon sorunlarımız var. Bunları aşmadan yangın söndürmek mümkün değil.

Türkiye’de yanan alanların %99’u insan kaynaklı. O halde orman içi ve civarında yaşayanlara biraz daha dikkat yöneltmek lazım. Orman içinde yaşayan ve bulunanların bir araya getirileceği, bunların organize edileceği bir çalışma yapılamadığı sürece orman yangınlarının önlenmesi, başka bir ifadeyle afet haline dönüşmesi kaçınılmazdır. Enerjimizi oraya yöneltmemiz lazım. Öte yandan yangınla mücadele gönüllülüğü yasası getirdik dediler. Jandarma şu anda bu eğitimi almayanları sokmuyor. Peki eğitimi kim alıyor? Türkiye’de geçen sene 135 bin kişiye bir günlük eğitim verildi. Bir günlük eğitimle insanları yangına sokmak cinayettir. 135 bin kişi yerine biz orman içinde yaşayan 5 bin kişi eğitseydik, bu yangınların çoğu çıkmayacaktı veya çıksa bile bu kişiler tarafından önlenecekti. OGM enerjisini bu yönde harcamalı. İnsan üzerine kurmalı. Türkiye’deki yangın işçilerinin eğitimi için Buca’da 2018 yılında bir yangın eğitimi merkezi açıldı ve kapandı. Halbuki bu tür eğitimler bir kaynaktan yapılmalı ve standart olmalı. Bu merkezlerin bir an önce açılması lazım.