Yangına uykuda yakalanan yaşlı çift hayatını kaybetti

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde gece saatlerinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında uykuda olan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi Yamanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uykuda olan Emine ve Ömer Işık çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gece saatlerinde rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın tüm evi sardı. Yamanlar köyündeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan ahşap ev itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Meydana gelen yangında ev içerisinde oldukları tespit edilen Emine ve Ömer Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.