Yangında 2 bin 500 adet saman balyası kül oldu

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangında 2 bin 500 adet saman balyası yandı.

Edinilen bilgilere göre, Özhan Mahallesi’nde Rüstem Köksal’a ait arazide istiflenen saman balyalarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm saman balyalarını sardı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelerek alevlere müdahale eden itfaiye, yangını söndürdü.

Yangında Köksal’a ait 2 bin 500 adet saman balyası yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.