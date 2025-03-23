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Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 23.03.2025 17:42
  • Giriş: 23.03.2025 17:42
  • Güncelleme: 23.03.2025 17:42
Kaynak: DHA
Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Taşköprü’ye bağlı Samanlıören köyü Baltacı Mahallesi’nde Osman Özdemir'e ait ahşap evde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki İbrahim Çetin'in evine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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