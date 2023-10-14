Yangında 44 hayvan öldü

Bursa’nın Karacabey ilçesi Ortasarıbey Mahallesi’nde bulunan bir koyun ağılında meydana gelen yangında 44 hayvan yanarak öldü, muhtelif malzemeler de küle döndü.

Ortasarıbey köyünde Aytaç Erol’a ait koyun ağılında tadilat amacıyla kaynak makinesi ile kaynak yapıldığı esnada içerde bulunan saman balyalarının alev alması sonucu yangın çıktı.

Bir anda alevler tüm ağılı sararken, hayvan ağılı da kullanılamaz hale geldi.

Hayvan ağılı içerisinde bulunan muhtelif malzemelerle birlikte yaklaşık 3 bin 300 balya samanının yandığı ve 91 küçükbaş hayvandan 44’ünün de yanarak öldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili Karacabey Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.