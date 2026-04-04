Yangında baygın bulunan kedi, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde itfaiye ekipleri, yangın çıkan evde baygın buldukları kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Sinan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında İrem S. ile annesinin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekibi, dairede bulunan İrem S'yi dışarı çıkardı.

İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu. Yangından etkilenen kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Ekipler, yoğun duman nedeniyle baygın haldeki kediyi evden çıkardı.

İtfaiye personeli, hareket etmeyen kediye kalp masajı yaptı. Bir süre sonra canlanan kedi, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.