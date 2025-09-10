Yangında hasar gören ASM'ye sahip çıkmak yerine tutanak tuttular

İstanbul Bahçelievler’de 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde 20 Ağustos 2025’de elektrik kontağından yangın çıktı. Bir hafta sonra ASM çalışanları hasarın giderilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan destek talep etti. Ancak bakanlık "Cari ödemelerle çözün" yanıtını verdi.

Ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden olağan dışı denetim ekibi gelerek ASM’nin 10 gün içinde boya-badana yapılması gerektiğine dair tutanak tuttu. Bu durum tepki çekti.

Dr. Ahmet Mehlepçi, Bakanlığın destek vermek yerine denetim ve tutanaklarla cezalandırıcı bir tutum sergilediğini belirterek “Oysa gelişmiş ülkelerde benzeri afetler yaşandığında öncelik, “Nasıl destek olabiliriz?” sorusudur, “Neden hizmet vermiyorsunuz?” değil” dedi.

"SAHİP ÇIKILMALI"

Yangınla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan Dr. Mehlepçi, şöyle devam etti:

“Elektrik kontağından çıkan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ve esnaf yaparken, yangın kontrol altına alınmak üzereyken ASM’de görevli hekimler de olay yerine ulaştılar. Ertesi sabah durum bir tutanakla İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi. 22 Ağustos Cuma günü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekip göndererek mesai denetimi yaparak hekimlere neden hizmet verilmediğini sordu. Hekimler, ASM içinde yoğun is, duman ve kurum olduğunu, bu nedenle temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Bir hafta sonra ASM çalışanları, hem müdürlükten hem de Bahçelievler Belediyesi’nden destek talebinde bulunmuş; ancak 'cari ödemelerinizle çözün' yanıtı verildi. Ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden olağan dışı denetim ekibi gelerek ASM’nin 10 gün içinde boya-badana yapılması gerektiğine dair tutanak tuttu.

ASM’ler kamu hizmeti sunmaktadır ve bu hizmetin insanca çalışılabilecek, depreme dayanıklı, müstakil kamu binalarında verilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki birçok ASM, izbe, penceresiz, havalandırması olmayan cami altı veya apartman altı gibi sağlıksız koşullarda hizmet vermek zorunda bırakılmaktadır. Yangın veya deprem gibi afetlerde Bakanlık ve müdürlükler çalışanlara sahip çıkmak yerine, çoğu zaman denetim ve tutanaklarla cezalandırıcı yaklaşım sergilemektedir. ASM çalışanları, kamu hizmetinin kamu binalarında verilmesini, afet sonrası kurumların destekleyici yaklaşım göstermesini ve sağlık çalışanlarının cezalandırılmak yerine korunup desteklenmesini talep etmektedir."