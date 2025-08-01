Yangında hava araçları gecikti

Yunus Emre BADIR

Bursa’da günler süren yangınlarda en çok etkilenen ilçelerden biri olan Harmancık’ın Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, BirGün’e konuştu.

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı. Kent genelinde 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan küle dönerken yurttaşlar bölgede hâlâ teyakkuz halinde.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, bölgedeki son durumu ve yangın sürecini aktardı. “Şu anda alevli bir yangın yok ama lokal olarak küçük ateşlenmeler yaşanabiliyor” diyen Arıkan, ‘‘Burada yanan sadece ağaçlar değil; milyonlarca canlı da yok oldu. Oradaki yaşam alanı, ekosistem çöktü. Şimdi bu hayvanlar nereye gitti, nasıl yaşayacaklar, bunları da konuşmamız gerek” ifadelerini kullandı.

Halkın büyük özveriyle mücadele ettiğini ancak hava müdahalesinin geciktiğine dikkat çeken Arıkan, yangınlara ilişkin yetki ve sorumluluk tartışmalarına da değinerek, “Harmancık Belediyesi’nin ormanlarla ilgili herhangi bir tasarrufu yok. Nüfusu 6 bin 500 olan bir belediye olarak bizim tek yapabileceğimiz Orman Genel Müdürlüğü’ne yardımcı olmak” dedi.

kurumların bu felaketin ardından süreci doğru yönetmesini beklediklerini belirten Arıkan, “Yanan alanların büyük çoğunluğunun yeniden ağaçlandırıldığını geçmiş örneklerden görüyoruz. Aynı şekilde bu alanların da rehabilite edileceğini umuyorum. Ama elimde veri olmadan, senaryo yazmak bana düşmez” diye konuştu.

Haşim Ali Arıkan

Harmancık Belediye Başkanı

SABOTAJ İDDİALARI VE ENERJİ HATLARI

Yangın çıkış sebeplerine ilişkin sabotaj ve enerji tesisi iddialarını değerlendiren Arıkan, “ “Ben de sizin duyduklarınızı duydum. Dün UEDAŞ Dağıtım Müdürü geldi. ‘Telimiz koptu, kıvılcım çıktı. Ancak bu telin bakımsızlığından değil, ormanda kesim yapan işçilerin ağacı keserken telin üstüne devirmesinden oldu’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesinde tüm zorluklara rağmen işini yapmayan çalışan BirGün ve diğer basın emekçilerine teşekkür eden Arıkan sözlerini şöyle tamamladı: “Basın emekçileri olarak kurtarma ekibi gibi sahadaydınız. Yüreğinizi bizim yüreğimizin yanına koydunuz. Bu bize yaşama dair umut verdi, yoldaşlık hukukunu güçlendirdi. İyi ki varsınız.”