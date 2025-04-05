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Yangında önce arabaları kurtarmışlar

Güncel
  • 05.04.2025 06:00
  • Giriş: 05.04.2025 06:00
  • Güncelleme: 05.04.2025 06:00
Yangında önce arabaları kurtarmışlar
Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Bolu’daki 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına ilişkin bilirkişi raporu, yaşanan ihmaller ortaya koydu. Oksijen’de yer alan habere göre, oteldeki görevlilerin yangını haber aldıktan sonra otoparka koşarak arabaları kurtarmaya çalıştığı tespit edildi.

Raporda 12 dakika boyunca kimsenin uyandırılmadığı, bu süre zarfında herkesin otelden çıkmasının mümkün olabileceği vurgulandı. Raporda ayrıca zorla açılan otopark kapısının yangının söndürülmesinin önüne geçtiği bildirildi.

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