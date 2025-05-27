Yangında zarar gören evin tadilatı yapılıyor

Isparta Belediyesi Bahçelievler Mahallesinde yangından dolayı zarar gören bir evin tadilatını gerçekleştiriyor. 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde bir süre önce mutfak bölümünde çıkan yangında evin mutfağıyla birlikte çatısı tamamen yandı. Evin tadilatı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Bardak, ailenin geçici olarak bir apart daireye yerleştirildiğini ve evin tadilatının gerçekleştirildiğini söyledi. Bardak, "Belediyemize talepte bulunduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.