Yangından etkilenen kaplumbağa, ekipler tarafından kurtarıldı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL ile Diyarbakır sınırında dün çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır ile Bingöl sınırında yer alan Tabantepe mevkiinde, dün henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiyesi, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, yangından etkilenen bir kaplumbağayı güvenli bir alana taşıdıktan sonra üzerine su döktü. Kurtarılan kaplumbağa, yeniden doğal yaşam alanına salındı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

