Yangından geriye küle dönen evler ve tarlalar kaldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde başlayıp Uşak’ın Eşme ilçesine kadar ilerleyen ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye küle dönen evler ve tarlalar kaldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmentepe mevkisinde, dere yatağındaki meşelik alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Taşköy’e ulaşırken köylüler bölgeden tahliye edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın Uşak’ın Eşme ilçesinde kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgeye dönen vatandaşlar içler acısı manzarayla karşılaştı. Büyük bir yıkıma yol açan yangından geriye küle dönen evler ve tarlalar kaldı. Bölgede inceleme yapan ev ve tarla sahipleri o anları cep telefonuyla görüntüledi.