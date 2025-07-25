Yangından kaçıp kurtulan tavuk kümesine geri döndü

Bilecik’te 5 gün önce başlayan orman yangını sonrası bölgede 3 bağ evi kül olurken, bunlardan birinde sahiplerin elinden kaçan tavuk, yangın sonrasında kümesine yeniden geldi. Sahipleri tavuğu görünce mutluluktan havaya uçarken, adını ise, ’Umut’ koydular.

Sakarya Geyve’de 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. İlçede 5 günde Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşalatılırken, 3 bağ evi kül olmuştu. Salı günü yangının bölgelerine doğru ilerlediklerini gören Hayati-Burçin Çakar çifti, 6 tavuk,1 horoz ve köpeklerini kurtarmak için bağ evine geri geldiler. Bütün hayvanlarını yakalayıp kurtaran Çakar çifti, bu esnada bir tavuk kaçması onları çok üzmüştü. Çarşamba ve dün bölgede bulunan evleri kül olurken, bu sabah evlerine bakmaya gelen çift gördükleri manzara karşısına hayrete düştüler. Kümese baktıklarını kaçan tavuğun yeniden geldiği gören çift mutluluktan adeta havaya uçarken, adını ise, ’Umut’ koydular.

"Adını ’Umut’ koyduk"

Hayati Çakar, salı günü hayvanları almaya geldiklerinde tavuğun kaçtığını anlatarak, "Geldik kümeste gördük, yangından kurtulmuş. Adını ’Umut’ koyduk, nedeni ise yangında kurtularak bizim yeniden bir umudumuz olduğu için" dedi.

"Çok güzel anılarımız vardı, inşallah tekrar yeniden yapacağız"

Burçin Çakar ise, yangının bağ evlerinin olduğu alana doğru geldiğini öğrendiklerinde salı akşamı buraya geldiklerini anlatarak, "Burada 6 tavuk, 1 horoz ve 2 tane köpeğimiz vardı, onları kurtarmak için geldik bir şey olmasın diye. Yanan eşya ve evde gözümüz yok hayvanlarımız bir şey olmasın diye geldik o gün. Onları aldık ve yangının buralara böylesine geleceğini düşünmedik. Şurada Bayraklı Tepe yanıyordu oradan gelmez diye düşündük. Sonra çarşamba akşamı 5 gibi buralara kadar gelmiş. Çok üzüldük, yılların emeği var, babamın çok sevdiği bir yerdi. Nefes aldığımız bir yerde, 2002 senesinde yapmıştık burayı. Çok güzel anılarımız vardı, inşallah tekrar yeniden yapacağız. Hayvanlarımız kurtardık, bize bir şey olmadı. Bir tavuğumuzu o gün kurtaramamıştık, şimdi geldik tavuğumuz burada. Bizi terk etmemiş tavuğumuz, köpeklerimiz de burada çok şükür" dedi.