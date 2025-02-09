Yangından sonra akıllarına gelmiş!

Bolu'da 21 Ocak’ta meydana gelen otel yangını faciasında 78 kişi ihmaller zinciriyle hayatını kaybetti. Faciada sorumluluğu olan siyasiler ve bürokratlar istifa edip yargı önünde hesap vermezken Gençlik ve Spor Bakanlığı ise yangından sonra tartışma yaratacak bir adım attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, yangın faciasından iki gün sonra 23 Ocak’ta bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara gönderdiği “acele” ibareli yazıya BirGün ulaştı.

Genel Müdür Prof. Dr. Süleyman Şahin imzalı yazıda, “Bakanlığımız spor tesisleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, milli takımlar kamp eğitim merkezleri, yurt binaları, idari binalar ve diğer tüm tesislerde bulunan yangın tesisatı, asansör, jeneratör, yangın algılama, yangın ihbar, ısıtma, soğutma, havalandırma vb. tüm makine ve elektrik tesisatı ile cihaz ve ekipmanların düzenli olarak periyodik bakımlarının yaptırılması ve acil durum öncesinde alınacak önlemler büyük önem arz etmektedir” denildi.

‘İVEDİ ŞEKİLDE GİDERİN’

Yazıda, “Bakanlığa bağlı bina ve tesislerde bakım onarımların zamanında yapılması, takip ve kontrol süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiğine” de vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığa bağlı bina ve tesislerde kullanılan yangın tesisatı, asansör, jeneratör, yangın algılama, yangın ihbar, ısıtma, soğutma, havalandırma vb. tüm makine ve elektrik tesisatı ile cihaz ve ekipmanların güncel mevzuatlara uygun şekilde iş ve işlemlerin yürütülmesi önem arz etmektedir. Tüm bu konularda kontrollerin yapılarak varsa gerekli görülen hususların ivedi şekilde giderilmesi, güncel mevzuatlara göre can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin il müdürlüklerinizce alınması gerekmektedir.”

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GRAND KARTAL OTELİ KAÇAK ÇIKTI

Yangının yaşandığı Grand Kartal isimli otelin, 2 Temmuz 2024 tarihinden beri kaçak olduğu ortaya çıktı. Kısa Dalga’nın haberine göre, Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, 2 Temmuz 2024 tarihli bir yazıyla, aralarında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un büyük ortağı olduğu ETS’nin de bulunduğu seyahat acentalarına duyurdu. Çıldık açıkça “yapılan ön incelemede belgesi bulunmadığı tespit edilen” ve “yasal olarak faaliyette bulunmaları mümkün olmayan” diye nitelediği tesislerin reklam, tanıtım, pazarlama ve satışlarının yapılmamasını, yapılanların da kaldırılmasını istedi. Yazıya otellerin 74 sayfa tutan listesi de eklendi. Faaliyette bulunması mümkün olmayan 2 bin 426 otelin sıralandığı listenin 529. sırasında Bolu Kartalkaya Kartal Otel yer aldı.

Öte yandan Bakanlık kaçak iddialarını yalanladı.