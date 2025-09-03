Yangının etkili olduğu alanlar dron ile görüntülendi

Karabük’te yaklaşık 4 günlük çalışma sonunda büyük oranda kontrol altına alınan orman yangının etkili olduğu alanlar dron ile görüntülendi.

Eflani ilçesine bağlı Saraycık Köyünden başlayıp önce Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık Köyü’ne ardından Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçrayan yangın ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan noktalarda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Eflani ve Safranbolu ilçesine bağlı iki köye yakın noktalardaki yangının etkili olduğu alanlar dron ile görüntülendi. Geniş bir alanda etkili olan yangında geriye acı manzara kaldı.