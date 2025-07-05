Yangınla mücadelede dua dönemi

Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınları ile mücadelede yaşanan zafiyet tartışılırken Diyanet İşleri Başkanlığı da elini taşın altına soktu. Diyanet İşleri Ali Erbaş, orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dualar edileceğini söyledi.

Erbaş’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde yatsı namazı sonra tüm camilerde dualar edilecek.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden ve ormanları küle çeviren yangınların sona ermesi amacıyla gerçekleştirilecek dua programına Ali Erbaş da katılacak.

Diyanet İşleri Ali Erbaş, “Yangınların sona ermesi” için Şırnak Ulu Camii’nde dua edecek.