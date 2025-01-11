Yangınlar beş noktada sürüyor

Haber Merkezi

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin Los Angeles’in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor.

Öte yandan, 8 bin personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veren California Ulusal Muhafız Birlikleri ve bölge polisi, yağma ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için tahliye edilen bölgelerdeki giriş ve çıkışlara kontrol noktası oluşturdu.

Söz konusu noktalarda zırhlı personel taşıyıcıları ve tam teçhizatlı olarak nöbet tutan Ulusal Muhafızlar, ayrıca arama kurtarma ve enkaz temizleme çalışmalarına da destek olacak.

ABD’nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmişti. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.180 binden fazla kişi tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni halen belirlenemedi.

Yangının bu kadar büyümesi ve uzun sürmesi nedeniyle ihmal iddiaları gündemde.