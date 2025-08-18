Yangınlar köyleri tek tek boşaltıyor

Başta Çanakkale olmak üzere ülkenin dört bir tarafında çıkan orman yangınların ardı arkası kesilmiyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale dün de sürdü. sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 7 köyün tahliye edildiğini açıkladı. Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eceabat Beşyol köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 7 oldu. Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan, ziyaretçilerin güvenliği açısından, kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

TARİHİ ALAN KAPATILDI

Çanakkale’de yaşanan yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattına girişler durduruldu.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde çıkan yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’da ise Suriye sınırına yakın noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, Kocaeli Karamürsel’de meydana gelen orman yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Dün Ankara’da da orman yangını çıktı. Bala ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

AVRUPA DA TESLİM

Akdeniz ikliminin etkilerinin yoğun olduğu İspanya ve Portekiz de alevlere teslim oldu. İspanya’50’den fazla noktada alevler kontrol dışı devam ederken, tahliye edilen 4 binden fazla kişi geceyi dışarıda geçirecek. Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısı ise 7’ye yükseldi. Diğer yandan ağustos ayı başından itibaren alarm durumunda yangınlarla mücadele eden Portekiz’de de mevcut durumda 8’i büyük olmak üzere 78 noktada alevlerin aktif olduğu bildirildi.