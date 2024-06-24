Yangınlarda 15 kişi hayatını kaybetmişti: "Bölge afet bölgesi ilan edilmeli"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mardin ve Diyarbakır'da yaşana yangın faciasının ardından bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirterek "Biz de bu konuda hazırladığımız kanun teklifini Meclis'e sunduk" dedi. Koçyiğit, vergi paketi hakkında ise "Yoksuldan vergi almak yerine çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma yönteminin tercih edilmesi, vergide adaletin sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mardin ve Diyarbakır'da yaşanan yangın faciası hakkında, "Bölgenin acil bir şekilde afet bölgesi ilan edilmesi, halkın zararının karşılanması ve yaralarının acil bir şekilde sarılması gerekiyor"dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Koçyiğit, Türkiye'nin afetleri felaket olarak yaşayan bir ülke olduğunu belirtti.

Koçyiğit, "Yasakçılıkta, baskıda, yurttaşı susturmada hızı tartışmasız olan AKP iktidarının, mesele gerçek anlamda yaraları sarmak olunca, yangın, deprem olunca kaplumbağa hızıyla hareket ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

ELEKTRİK TELLERİ NEDENİYLE ÇIKTI

Kamuoyunda yangınların nasıl çıktığına ilişkin tartışmalar olduğuna işaret eden Koçyiğit, bölgedeki meslek odalarının hazırladıkları ön raporlarda yangının elektrik tellerinden çıktığının belirtildiğini kaydetti.

Koçyiğit, yangın sonrası ortaya çıkan maddi kaybın telafi edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bölgenin acil bir şekilde afet bölgesi ilan edilmesi, halkın zararının karşılanması ve yaralarının acil bir şekilde sarılması gerekiyor. Biz de bu konuda hazırladığımız kanun teklifini Meclis'e sunduk" dedi.

"VERGİDE ADALETİN SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Kamuoyunda hazırlıkları süren yeni vergi paketinin tartışıldığını hatırlatan Koçyiğit, vergi reform paketi adı altında bir "haraç yasası"nın geleceğini belirtti.

Hazırlanan paketle vergi yükünün işçiye, emekçiye yükleneceğini ifade eden Koçyiğit, "İktidar, yoksulların, emekçilerin kalan birkaç kuruşuna da göz dikmiş durumda" ifadelerine yer verdi.

Yurt dışı çıkış harcının 150 lira olduğunu anımsatan Koçyiğit, iktidarın önce bu rakamı 3 bin liraya çıkarmak istediğini şimdi ise 1500 lira olarak telaffuz edildiğini söyledi. Vergi düzenlemesine ilişkin önerilerde de bulunan Koçyiğit, "Yoksuldan vergi almak yerine çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma yönteminin tercih edilmesi gerekiyor. Vergide adaletin sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

TİRYAKİ'DEN YANGINA MÜDAHALE ELEŞTİRİSİ

Öte yandan DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarına havadan müdahale olmadığı için yangının söndürülmesinin geciktiğini ifade etti. Tiryaki, yetkililere ulaşamadıklarını, bu nedenle gece boyunca havadan müdahale edilmesi için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduklarını ifade etti.