Yangınlarda 21 tane Esenyurt kül oldu

Haber Merkezi

Yüzlerce hektar alanı yok eden yangınlar sürüyor. Son yangın Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıktı. Yakaköy Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki makilik alana yayıldı. Dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler geniş çaplı müdahale başlattı.

Havadan ve karadan süren çalışmalar, rüzgâr nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerledi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı analize göre, Türkiye’de 27 Haziran-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan yangınlarda 90 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Yanan alanın, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un 21 katı ve 12 bin 752 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi.