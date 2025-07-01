Yangınlarda son durum ne?: İbrahim Yumaklı'dan açıklama

Türkiye, sıcak havaların etkisini göstermesinin ardından bir kez daha orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde devam eden yangın 3.gününde.

Öte yandan Manisa ve Hatay'da da orman yangınları etkili oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şu anda 6 yangın devam ediyor. Cuma gününden bu yana 342 yangın meydana geldi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri Türkiye'deki bütün köylere ulaştı. Geçtiğimiz yıl broşürler dağıttı, eğitimler verdi . Ancak bu vurdumduymazlığı biz bir şekilde aşamıyoruz.

Yarından itibaren rüzgar şiddetli bri şekilde Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük bir kısmında bizi karşılayacak. Hava sıcaklıkları ciddi bir biçimde yükselecek. Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum, dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı otluk alana atmayın. Bu konuda toplumsal bir duyarlılık istirham ediyorum."