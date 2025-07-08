Yangınları Diyanet söndürsün

Türkiye’nin birçok kentinde meydana gelen orman yangınları, günlerce söndürülemedi. On binlerce hektar orman alanını küle çeviren yangınlara havadan müdahalede yetersiz kalındığını savunan muhalefet, “Yangın söndürme uçakları nerede?” diye sordu. Tartışmalar devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dikkati çeken bir çıkışı imza attı.

DİYANET’TEN BÜYÜK FARK

Erbaş, 5 Temmuz’da, İzmir’in ilçelerinde orman yangınları devam ederken yaptığı X paylaşımında, “Orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için” tüm camilerde dualar edileceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın açıkladığı dua programı yurttaşlar tarafından, “Yangınla mücadelede işimiz Allah’a kaldı” tepkisiyle karşılandı. 5 Temmuz’da, Türkiye’deki bütün camilerde düzenlenen dua programının ardından gözler, Diyanet’in fahiş harcamalarına çevrildi. Diyanet’in 130 milyar 119 milyon 153 bin TL’lik 2025 yılı bütçesinin, Orman Genel Müdürlüğü’nün 45 milyar 494 milyon 330 bin TL’lik 2025 yılı bütçesini üçe katladı.

Benzer bir fark, kurumların ocak-mayıs dönemindeki harcamalarında da yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 52 milyar 310 milyon 231 bin TL harcadığı Ocak-Mayıs 2025 döneminde, Orman Genel Müdürlüğü’nün yalnızca 11 milyar 657 milyon 4 bin TL harcadığı öğrenildi.

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13 KİŞİYE TUTUKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yangınlarla ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında bilgi verdi. 67 şüpheliden 13’ü hakkında tutuklama kararı verildiğini söyledi.

Öte yandan birçok nokta da yangınlar sürdü. Dün Aydın’ın Efeler ilçesinde Kızılcaköy Mahallesi’ndeki bir zeytinlikte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Yoncapınar köyünde, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de destek verdiği müdahale sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.