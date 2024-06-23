Yangınların sorumlusu dağıtım şirketleri mi?

Diyarbakır’daki orman yangınında ölü sayısı sayısı 14’e yükseldi. DEM Partili Bakırhan, “Yangının elektrik tellerinin düşmesiyle başladığı belirtiliyor” dedi.

Haber Merkezi

Ülkenin pek çok noktasında peş peşe orman yangınları çıktı. Diyarbakır ile Manisa’nın Salihli ilçesindeki yangınların çıkış nedeni olarak elektrik dağıtım şirketleri gösterildi.

20 Haziran’da Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında ölü sayısı 14’e çıktı. Ayrıca toplam 78 yaralının ise hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, milletvekilleri ve belediye eş başkanları, Diyarbakır-Mardin arasında yaşanan yangın faciasından etkilenen köyleri ziyaret etti.

Büyük bir acı yaşandığını vurgulayan Tuncer Bakırhan, yaşanan felakette Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (DEDAŞ) sorumluluğuna dikkat çekti. Bakırhan şunları söyledi:

"Bölgede araştırma yapan, çalışma yürüten STK’ların ve ilgili kurumların da bu konuda hazırlamış oldukları raporlar var. Yangının DEDAŞ’ın direk tellerinin yere düşmesiyle başladığını belirtiyorlar. Görgü tanıkları da var. Bunun iyice araştırılması gerekiyor. Çünkü 14 canımızı yitirdik, hala ağır yaralı olan arkadaşlarımız, canlarımız hastanede var. Umarım sayı artmaz. Sabotaj mı dersiniz, DEDAŞ’ın direkleri mi dersiniz, bunların ivedilikle araştırılması gerekiyor. Haraç almasını bilen, elektriği kapatan ama 40-50 yıldır onarmayan, halkımızın tüm uyarılarına rağmen hala bu bölgede odun direkler kullanan DEDAŞ bu cinayetin sorumlularındandır. Bunun araştırılması gerekiyor.”

Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu’na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

MANİSA’DA DA DAĞITIM ŞİRKETİ SUÇLANIYOR

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı. Yağbasan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda önceki gün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece saatlerinde de devam etti. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 orman personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bölge yangına elektrik tellerinin neden olduğunu iddia etti.

ORMAN YANGINLARI 5 KAT ARTTI

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, çeşitli şehirlerde rekor sıcaklıkların yaşandığı haziran ayında orman yangını sayısı da geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttı. Türkiye'de geçen yıl 1-21 Haziran döneminde 84 orman yangını çıkarken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 5 kat artışla 399 yangın kayıtlara geçti. Geçen yıl bu dönemde yangınlardan 41 hektar, bu yıl ise 2 bin 548 hektar ormanlık alan zarar gördü. 1-21 Haziran döneminde geçen yıl orman dışı 155 yerde yangın çıktı, bu yıl ise 551 orman dışı noktada yangın yaşandı.