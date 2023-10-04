Yangınlarla mücadele eden Avustralya, sel tehdidiyle karşı karşıya

Avustralya'da Victoria'nın Gippsland bölgesi ve Yeni Güney Galler'in Güney Sahili, yangınların ardından sel tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, yangınların ve sel tehdidinin, hükümetin "iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığının" nedenlerinden olduğunu söyledi.

Avustralya'nın zorlu hava koşullarına hazırlık durumunu en üst seviyeye çıkarması gerektiğini belirten Albanese, "Ayrıca burayla ve şimdiki zamanla da ilgilenmemiz gerekiyor." dedi.

Yetkililer, Victoria ve Yeni Güney Galler bölgelerinde devam eden yangınlarla mücadeleyi sürdürdüklerini aktardı.

Gippsland'da bir eve zarar veren iki yangının yanı sıra Yeni Güney Galler’de çıkan yangında birkaç evin tahrip olduğu yetkililerce doğrulandı.

Albanese, en az üç evin yangından zarar gördüğü Yeni Güney Galler'i, Eyalet Başbakanı Chris Minns ile ziyaret etti.

Her iki eyaletteki yangınlarda yaklaşık 25 bin hektarlık alan kül oldu.

Avustralya'da yangın söndürme çalışmaları devam ederken ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışlar sürüyor ve yetkililer su taşkınlarına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu.

Victoria Eyaleti Acil Durum Hizmetlerinden yapılan açıklamada, bölge sakinlerine "Sel esnasında araç kullanmayın, bu vereceğiniz son karar olabilir." uyarısı yapıldı.