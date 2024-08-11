Yangınlarla mücadele sert geçiyor

Ülkenin dört bir tarafında çıkan yangınlara karşı mücadele sürüyor. İzmir’de ve Hatay’daki yangınlar kontrol altına alındı.

Hatay: Kırıkhan ilçesi Taşoluk mevkisinde, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 helikopter, 2 iş makinesi ve 85 personelle müdahale edildi. Yangın, saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Manisa: Manisa’nın Salihli ilçesinde başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın dün saat 14.40 sıralarında Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antep: Elyaf fabrikalarında ortaya çıkan toptan, polis ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir elyaf fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla tedavi edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.