"Yanıltıcı bilgi" suçlaması: Timur Soykan ve Barış Pehlivan’ın yargılandığı dava ertelendi

Halk TV’de yayınlanan "Kayda Geçsin" programındaki açıklamaları sözler nedeniyle BirGün yazarı Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Barış Pehlivan ve avukatları katıldı. Barış Pehlivan, savunmasında 23 yıldır gazeteci olduğunu, söz konusu suçlamayla hakim karşısında olmaktan utanç duyduğunu söyledi. Medyascope'tan Furkan Karabay'ın aktardığına göre, Pehlivan, "Daha yakın tarihte adliyenizden cumhuriyet savcısı Cengiz Çallı rüşvet suçundan tutuklandı. Benim yargıdaki rüşvet ve usulsüzlüklere ilişkin beş adet kitabım bulunmaktadır. Asıl ‘yargıda usulsüzlük yoktur’ dersem yanıltıcı bilgi vermiş olurum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Pehlivan’ın avukatı Gamze Pamuk, müvekkilinin gazeteci ve yorumcu olduğunu, kamuoyuyla görüşlerini paylaştığını hatırlattı. Pamuk, isnat edilen suçun oluşabilmesi için gerçeğe aykırı bilginin bile isteye kamu barışını bozma kastıyla verilmesi gerektiğini söyledi. Pehlivan’ın suçlamaya konu “Rüşvetle tahliye edilen baronlar var” demesinin yanıltıcı bilgi olmadığına dikkat çeken Pamuk, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını vurguladı.

Duruşmaya yayını olduğu için mazeret sunarak katılmayan Timur Soykan’ın avukatı Buse Şahin, bir sonraki duruşma savunma için hazır olacaklarını ifade etti. Duruşma 14 Nisan saat 11:40’a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Soykan ve Pehlivan hakkında hazırladığı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddianamesinde, Soykan ve Pehlivan hakkında, 15 Ekim 2024'te Halk TV'de yapılan "Şule Aydın ile Kayda Geçsin" isimli programda "toplumun adalet duygusunu zedelemeye yönelik şekilde yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılayıcı yargı görevlilerinin toptan bir anlayışla töhmet altında bırakan sözler sarf ettikleri" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Programa katılan Murat Ağırel hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı, Timur Soykan'a atılı "cumhurbaşkanına hakaret ve devlet kurum ve organlarını yargı organlarını aşağılama", Barış Pehlivan'a atılı "devlet kurum ve organlarını yargı organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma usulü farklı olduğundan bu suçlar yönünden dosyanın ayrılmasına karar verildiği iddianamede yer aldı.

Hazırlanan iddianamede Timur Soykan ve Barış Pehlivan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.