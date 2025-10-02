Yanıltıcı ÇED yargıya taşındı

Gökay BAŞCAN

Madene karşı mücadele, 68 kuşağı önderi İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köy olan Çorum Karakaya’da devam ediyor. Halkın tüm itirazlarına rağmen verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı, mahkemeye taşındı. Bölge halkı, Çorum İdare Mahkemesi’nde projeye ilişkin yürütmenin durdurulması ve projenin iptali istemiyle dava açtı.

Ülkenin dört bir tarafında maden ve taş ocakları talanı sürüyor. Tarım, orman ve yaşam alanlarını tehdit eden projeler, yurttaşların tüm itirazlarına rağmen bir bir onaylanıyor. Son olarak, Ankara–Samsun hızlı tren hattı projesi kapsamında açılması planlanan taşocağına karşı Karakaya köyü halkı teyakkuza geçti. Bölgede birçok eylem yapan yurttaşlar, Ankara’ya giderek Meclis’te de sesini duyurmaya çalıştı.

Köyü yok edecek projeye ilişkin halkın tüm tepkisine rağmen ÇED onayı verildi. Bölge halkı konuyu yargıya taşıyarak projenin iptalini istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede başlıca itirazlar şu şekilde:

• ÇED raporunda alan büyüklükleri, koordinatlar ve mesafeler yanlış.

• Proje alanına en yakın hane 60 metre uzaklıkta olmasına rağmen dosyada 160 metre olduğu ifade edilmişti.

• Orman parselleri eksik gösterilmiş.

• Çok yoğun patlayıcı kullanılacak, köy evleri temelsiz ve zarar görme riski yüksek.

• Hayvancılık yapılan ağıl ve kümesler zarar görecek.

• Patlayıcı deposu öngörülmemiş, bu durum ciddi tehlike yaratıyor.

• Hesaplanan taş savrulma mesafesi (74 m) köydeki bazı binalarla örtüşüyor.

• Gürültü sınır değerleri aşılacak.

• Köyün içme suyu taşıma hattı ocak alanı içinde kalıyor, tahrip olacak.

• Maden Kanunu’na aykırı şekilde çıkarılan malzemenin piyasaya satışı öngörülmüş.

• Vaziyet planındaki dere yataklarının konumu gerçeği yansıtmıyor.

• Dere yatakları mevzuata aykırı şekilde depo alanlarının içine alınmış.

• Proje Hitit Kültür Yolu sınırları içinde, Alacahöyük sit alanına da çok yakın.

• Köylülerin ve davacının sürece katılımı engellenmiş.

• Halkın bilgilendirilmesi ve katılım hakkı ihlal edilmiş.

• Çevreye ve insan sağlığına vereceği zararlar çok yüksek.

• Kamu yararı değil, belli çıkar gruplarına hizmet eden bir proje.

Bölge halkının avukatlarından Deniz Özgün Kaplan, “Kalkınma ve ilerleme adı altında, sizin rızanız olmadan, dağınızı delen, toprağınızı ezen, suyunuzu kirleten, havanızı bozan bir taş ocağından söz ediyoruz. Bu bir kalkınma değil; bu, sermayenin ve rantın, insanı ve doğayı ezdiği bir talan projesidir. Ben bir avukatım ama öncelikle bu halkın çocuğuyum. Her damla suyu kutsal bilen, toprağa sadece üretmek için basan insanlardanım” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesinde yer alan “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ifadelerini hatırlatan Kaplan, ÇED sürecine dair şu soruları yöneltti:

• Halktan gizlenmiş midir?

• Halkın katılımı sağlanmış mıdır?

• Su kaynaklarında meydana gelen kirlilik bilimsel olarak incelenmiş midir?

• Tarım alanlarında oluşan zararlar ölçülmüş müdür?

“Eğer bu soruların cevabı ‘hayır’ ise, bilin ki ortada sadece bir ekolojik tahribat yoktur; aynı zamanda hukukun da alenen çiğnenmesi vardır.”

Avukat Furkan Öztürk ise sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Biz sadece davacı değiliz, direnen bir halkız. Biz doğa hakkı diye bir haktan söz ederiz. Çünkü doğa sadece bir kaynak değil, yaşayan bir varlıktır. Toprağın dili vardır, suyun ruhu vardır, ağacın belleği vardır. Onlara sahip çıkmak sadece bir hukuki yükümlülük değil, aynı zamanda insanlığın vicdani ve ahlaki görevidir. Bu ülkede Kazdağları’nda direnen kadınlar da, Fatsa’da altına karşı duran köylüler de, Cerattepe’de yüzlerce gün ormanı savunan gençler de, bizimle aynı yolda yürüdüler. Son olarak, doğayı korumak için uzman olmaya gerek yok. Bu derede yıkanmış olmak, bu toprakta büyümüş olmak yeterlidir.”