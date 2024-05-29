Yanında duran otomobilden inen kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Samsun’un İlkadım ilçesinde Selçuk Kurt (35), sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam 18.30 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi sokakta meydana geldi. Selçuk Kurt kahvehaneden çıkıp, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü ile konuşmaya başladı. Bu sırada duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan kişi araçtan inerek, Kurt’a tabanca ile ateş etti. Saldırgan iki kez ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kurt, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis, şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.