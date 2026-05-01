"Yanke Go Home” pankartına polis engeli

İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında polis müdahalesi yaşandı.

SOL Parti üyelerinin taşıdığı “Kaderimizi biz belirleriz... Yanke Go Home... Bağımsız, Saraysız-Saltanatsız Bir Ülke Kuracağız” yazılı pankart, polis tarafından alana sokulmadı.

KORTEJDE TEPKİ

Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen kortejde pankarta müdahale eden polis ekipleri, pankartın alana girişine izin vermedi.

Müdahale üzerine kortejde kısa süreli gerginlik yaşandı. SOL Parti üyeleri karara tepki göstererek uygulamanın ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu söyledi.

Bekleyiş sürüyor.